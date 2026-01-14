  1. В Украине
ВАКС признал виновным чиновника Минобороны за содействие победе застройщика в конкурсе

16:34, 14 января 2026
Военнослужащего признали виновным в пособничестве получению взятки в особо крупном размере и приговорили к 1,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
ВАКС признал виновным чиновника Минобороны за содействие победе застройщика в конкурсе
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное 5 ноября 2025 года между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обвиняемым — военнослужащим Главного управления капитальных вложений Минобороны, сообщили в ВАКС.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное в особо крупном размере).

На основании соглашения о признании вины с применением ст. 69-2 УК Украины назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Дополнительно суд назначил лишение права занимать должности в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях государственной или коммунальной формы собственности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года, а также конфискацию части принадлежащего ему имущества на праве собственности.

До вступления приговора в законную силу в отношении обвиняемого оставлена мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. На него возложены следующие обязанности:

  • не покидать пределы города Киева и Киевской области без разрешения прокурора или суда;
  • сдать на хранение в органы Государственной миграционной службы паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Согласно материалам дела, обвиняемый вместе с другими лицами, используя служебное положение, участвовал в действиях, направленных на просьбу и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Целью было содействие смене субъекта хозяйствования — застройщика, который должен был построить жилой многоэтажный дом со встроенными и пристроенными помещениями (дошкольное учебное заведение) на земельном участке в городе Киеве. По плану, застройщик должен был предоставить неправомерную выгоду за победу в соответствующем конкурсе.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если она не будет подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор (если его не отменят) вступит в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Лента новостей

Блоги
Публикации
