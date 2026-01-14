  1. В Украине

В Украине выросли тарифы на оформление ID-карт и загранпаспортов – как изменились цены

20:59, 14 января 2026
В ГМС подорожание объясняют ростом стоимости бланков, однако часть граждан получит документы по старой цене.
С 1 января в Украине повысили стоимость оформления отдельных биометрических документов, сообщила Государственная миграционная служба.

В частности, паспорт в виде ID-карты теперь стоит:

  • 618 грн за оформление в течение 20 рабочих дней (ранее 558 грн, подорожание – 60 грн);
  • 988 грн за оформление в течение 7 рабочих дней (было 928 грн, подорожание – 60 грн).

По данным ГМС, основной причиной роста тарифов стало подорожание бланков.

Другие тарифы на биометрические документы с 1 января 2026 года:

  • Заграничный паспорт до 20 рабочих дней – 1 147 грн (было 1 042 грн, подорожание – 105 грн);
  • Заграничный паспорт до 7 рабочих дней – 1 787 грн (было 1 682 грн, подорожание – 105 грн);
  • Вид на жительство в Украине – 1 235 грн (было 1 175 грн, подорожание – 60 грн);
  • Вид на временное проживание в Украине – 1 140 грн (было 1 080 грн, подорожание – 60 грн).

При этом некоторых граждан подорожание не коснется. Это касается тех, кто одновременно оплатил административные услуги и подал заявления до 31 декабря 2025 года.

«Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2025, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут произвести доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений», – уточнили в ГМС.

