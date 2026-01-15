Опорные пункты несокрушимости будут работать круглосуточно с резервным питанием и связью

По всей стране проверили более 10 тысяч пунктов несокрушимости.

Опорные пункты несокрушимости будут иметь резервное электропитание, стабильную связь, доступ к воде и условия для длительного пребывания людей, в частности маломобильных. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он принял участие в первом заседании штаба по реагированию на повреждения энергетических объектов в Киеве, которое состоялось под председательством первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского участники заседания рассмотрели вопросы соблюдения комендантского часа и работы пунктов несокрушимости в условиях интенсивных обстрелов и сильных морозов.

По словам Кулебы, сеть пунктов несокрушимости усиливают. В рамках национального аудита уже проверили более 10 тысяч пунктов по всей стране, часть из них доукомплектовывают. Также готовят обновленную модель с фокусом на опорные пункты несокрушимости — те, которые будут работать круглосуточно и будут обеспечены резервным питанием, стабильной связью, водой и надлежащими условиями для длительного пребывания людей.

Отдельно прорабатывается поддержка пунктов несокрушимости, которые функционируют на базе частных учреждений. В частности, речь идет о компенсации расходов на генераторы и топливо. В Харькове и Одессе уже есть положительный опыт такого сотрудничества, который планируют масштабировать.

В правительстве подчеркнули, что режим комендантского часа остается неизменным и не подлежит отмене или пересмотру. Это базовое решение по безопасности, обязательное к выполнению на всей территории Украины. В то же время в случае длительных отключений электроснабжения или тепла государство должно действовать гибко, не нарушая требований безопасности.

Речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения, дать людям возможность безопасно добраться до пунктов несокрушимости по аналогии с доступом к укрытиям, а также поддержать работу учреждений, которые официально выполняют функцию пунктов несокрушимости.

Такие решения могут приниматься исключительно при обязательном участии военного командования и советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Самовольные решения на местах недопустимы.

Кроме того, участники заседания обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры. Министерство развития общин и территорий совместно с Агентством восстановления уже выполняет согласованный план работ на определенных объектах.

