Опорні пункти незламності працюватимуть цілодобово з резервним живленням і зв’язком

По всій країні перевірили понад 10 тисяч пунктів незламності.

Опорні пункти незламності матимуть резервне електроживлення, стабільний зв’язок, доступ до води та умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він узяв участь у першому засіданні штабу з реагування на пошкодження енергетичних об’єктів у Києві, яке відбулося під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля. За дорученням Президента України Володимира Зеленського учасники засідання розглянули питання дотримання комендантської години та роботи пунктів незламності в умовах інтенсивних обстрілів і сильних морозів.

За словами Кулеби, мережу пунктів незламності посилюють. У межах національного аудиту вже перевірили понад 10 тисяч пунктів по всій країні, частину з них доукомплектовують. Також готують оновлену модель із фокусом на опорні пункти незламності — ті, що працюватимуть цілодобово та будуть забезпечені резервним живленням, стабільним зв’язком, водою і належними умовами для тривалого перебування людей.

Окремо опрацьовується підтримка пунктів незламності, які функціонують на базі приватних закладів. Зокрема, йдеться про компенсацію витрат на генератори та пальне. У Харкові та Одесі вже є позитивний досвід такої співпраці, який планують масштабувати.

В уряді наголосили, що режим комендантської години залишається незмінним і не підлягає скасуванню чи перегляду. Це базове безпекове рішення, обов’язкове до виконання на всій території України. Водночас у разі тривалих відключень електропостачання або тепла держава має діяти гнучко, не порушуючи вимог безпеки.

Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичного життєзабезпечення, дати людям можливість безпечно дістатися до пунктів незламності за аналогією з доступом до укриттів, а також підтримати роботу закладів, що офіційно виконують функцію пунктів незламності.

Такі рішення можуть ухвалюватися виключно за обов’язкової участі військового командування та рад оборони і лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Самовільні рішення на місцях є неприпустимими.

Крім того, учасники засідання обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Агентством відновлення вже виконує погоджений план робіт на визначених об’єктах.

