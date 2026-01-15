  1. В Украине

Руслан Кравченко сообщил о разоблачении транснациональной хакерской группировки

17:54, 15 января 2026
По словам Руслана Кравченко, злоумышленники заблокировали системы как минимум 11 американских корпораций.
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что правоохранительные органы Украины совместно с партнерами из США и Германии разоблачили транснациональную хакерскую группировку.

Он подчеркнул, что злоумышленники заблокировали системы по меньшей мере 11 американских корпораций и требовали выкуп в криптовалюте за восстановление доступа.

«Установленный на данный момент ущерб составил около 1,5 млн долларов.

В состав группы входило более 20 человек, семеро из них находятся на территории Украины. У каждого была своя роль: от взлома паролей и написания кода до переговоров с жертвами и вывода денег в наличные», — заявил он.

По словам Руслана Кравченко, один из фигурантов также причастен к другому преступлению — распространению вредоносного программного обеспечения BlackBasta, которое расследуется в Германии.

«Сегодня совместно с комиссарами криминальной полиции ФРГ мы провели обыски у двух граждан Украины», — сказал он.

Во время следственных действий изъято:

— компьютерная техника;

— мобильные телефоны;

— черновые записи и денежные средства.

Продолжается анализ изъятых материалов. По его завершении будет принято решение о сообщении о подозрении.

«Киберпреступления не имеют границ — и ответ на них также будет трансконтинентальным, системным и неотвратимым. Работаем дальше», — добавил он.

ОГП Руслан Кравченко

