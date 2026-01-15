  1. В Україні

Руслан Кравченко повідомив про викриття транснаціонального хакерського угрупування

17:54, 15 січня 2026
За словами Руслана Кравченка, зловмисники заблокували системи щонайменше 11 американських корпорацій.
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що правоохоронці України разом із партнерами США та Німеччини викрили транснаціональне хакерське угрупування

Він підкреслив, що зловмисники заблокували системи щонайменше 11 американських корпорацій. За повернення доступу вимагали викуп у криптовалюті.

«Встановлена наразі завдана шкода склала близько 1,5 млн доларів.

У складі групи - понад 20 осіб, семеро з них перебувають на території України. У кожного була своя роль: від зламу паролів та написання коду до переговорів із жертвами та виведення грошей у готівку», - заявив він.

За словами Руслана Кравченка, один із фігурантів також причетний до іншого злочину - розповсюдження шкідливого програмного забезпечення BlackBasta, який розслідують у Німеччині.

«Сьогодні разом із комісарами кримінальної поліції ФРН, ми проведели обшуки у двох громадян України», - сказав він.

Під час слідчих дій вилучено:

— комп’ютерну техніку,

— мобільні телефони,

— чорнові записи та грошові кошти.

Триває аналіз вилучених матеріалів. Після його завершення буде ухвалено рішення щодо повідомлення про підозру.

«Кіберзлочини не мають кордонів - і відповідь на них так само буде трансконтинентальною, системною і невідворотною. Працюємо далі», - додав він.

ОГП Руслан Кравченко

