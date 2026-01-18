  1. В Украине
  2. / Судебная практика

Мошенники восстановили SIM-карту и оформили кредит на 7 тысяч гривен: суд признал договор недействительным

16:19, 18 января 2026
Тернопольский горрайонный суд встал на сторону потребителя в споре с финансовой компанией.
Мужчина узнал о кредите на свое имя лишь после возвращения из-за границы. Денежные средства он не получал, договор не подписывал, а номер телефона, который использовался для оформления займа, оказался перевыпущенным без его участия. Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области встал на сторону мужчины и признал электронный кредитный договор недействительным, подчеркнув: без реального волеизъявления лица электронная сделка не создает юридических последствий.

Обстоятельства дела №607/26966/24

Истец обратился в суд с требованием признать недействительным кредитный договор, заключенный 31 октября 2024 года с финансовой компанией на сумму 7 000 гривен. По его словам, в период с 20 октября по 1 ноября 2024 года он находился за пределами Украины — в Молдове и Египте, что подтверждалось отметками в загранпаспорте.

Именно в это время неизвестные лица получили доступ к его телефонному номеру. Как установил суд, SIM-карту перевыпустили на территории Украины, после чего номер использовали для прохождения дистанционной идентификации через BankID и авторизации в электронных сервисах. В результате от имени истца был заключен электронный кредитный договор, подписанный одноразовым идентификатором, который направляется SMS-сообщением.

О существовании кредита мужчина узнал уже после возвращения в Украину.

Позиция финансовой компании

Ответчик настаивал, что договор заключен законно. Финансовая компания указывала, что кредит был оформлен через ее сайт в соответствии с законодательством об электронной коммерции, а заемщик якобы самостоятельно прошел регистрацию, получил SMS-код и подтвердил заключение договора. По мнению ответчика, без воли истца и введения одноразового идентификатора заключение договора было бы невозможным.

Также компания отмечала, что отсутствие приговора в уголовном производстве не доказывает факт мошенничества, а истец имел возможность отказаться от договора в предусмотренный законом срок.

Что установил суд

Суд исследовал данные ПриватБанк относительно BankID-авторизаций, а также информацию Киевстар о перевыпуске SIM-карты, перемещении телефонного номера между базовыми станциями и использовании мобильного интернета.

Из представленных доказательств следовало, что кредитный договор был заключен на территории Украины в ночное время, тогда как истец физически находился за границей. Суд также установил, что SIM-карту с его номером восстанавливали в Украине без его участия, следовательно, он не мог получать SMS-коды и подтверждать заключение договора.

Правовая оценка

Суд исходил из положений Гражданского кодекса Украины о том, что сделка является действительной лишь при наличии свободного и осознанного волеизъявления сторон. Факт технического подписания электронного договора одноразовым идентификатором сам по себе не подтверждает волю лица, если доказано, что оно физически не могло участвовать в совершении сделки.

Суд также отметил, что отсутствие обвинительного приговора в уголовном производстве не лишает гражданский суд права оценивать доказательства и устанавливать отсутствие воли на заключение договора. Отдельно подчеркнуто: невозможно возлагать на потребителя обязанность отказаться от договора, о существовании которого он объективно не знал.

Решение суда

Суд удовлетворил иск в полном объеме, признал электронный кредитный договор недействительным и взыскал с финансовой компании судебный сбор в доход государства. Решение принято заочно и может быть пересмотрено либо обжаловано в апелляционном порядке.

суд мошенник судебная практика

