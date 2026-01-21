Налоговые проверки в выходные и после работы: что позволяет закон и как действовать бизнесу

Правомерность проведения проверок ГНС в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

Налоговые проверки в нерабочее время, в выходные и праздничные дни вызывают у бизнеса немало вопросов. В Главном управлении ГНС в Одесской области разъяснили, в каких случаях такие действия являются правомерными и на что стоит обратить внимание налогоплательщикам.

Когда налоговики имеют право начать проверку

Согласно Налоговому кодексу Украины, должностные лица контролирующего органа могут приступить к документальной или фактической проверке только при наличии законных оснований и надлежащим образом оформленного направления. В нем в обязательном порядке указываются: дата выдачи, реквизиты приказа, данные налогоплательщика или объекта проверки, цель, вид и основания проверки, дата начала, продолжительность, а также должность и фамилия инспектора. Документ является действительным только при наличии подписи руководителя контролирующего органа и печати.

Продолжительность проверок: рабочие дни, но не все так просто

Сроки проведения проверок определены Налоговым кодексом и исчисляются в рабочих днях. В то же время законодательство не дает четкого определения понятий «рабочий день» и «рабочее время». Для государственных служащих, в частности работников ГНС, установлен пятидневный рабочий недельный график. Однако для предприятий ситуация иная:

режим работы, начало и окончание рабочего дня определяются правилами внутреннего трудового распорядка или коллективным договором;

возможны сокращенные, сменные или нестандартные графики (два–три рабочих дня в неделю и т. п.).

Именно эти внутренние правила бизнеса имеют значение при организации проверки.

Могут ли прийти в выходной или после работы

Ключевой вывод налоговиков: проверки могут проводиться в течение срока, указанного в направлении, с учетом графика работы налогоплательщика. То есть формально закон не запрещает выходные или праздничные дни, если именно в это время предприятие работает.

В то же время отсутствие возможности обеспечить присутствие инспекторов из-за специфического графика работы предприятия не является основанием для составления акта о недопуске к проверке — при условии, что налогоплательщик выполняет все законные требования, предоставляет документы и не препятствует проведению проверки.

Две позиции — один вывод

Позиция ГНС: инспекторы действуют в рамках закона, если проверка проводится в сроки и по правилам, определенным Налоговым кодексом и направлением.

Позиция бизнеса: предприятие имеет право ссылаться на собственный утвержденный режим работы и не обязано искусственно изменять его под проверку.

Итог: налоговые проверки в нерабочее время возможны, однако их законность напрямую зависит от правильно оформленных документов и фактического графика работы налогоплательщика. Для бизнеса ключевым является наличие четко зафиксированного режима работы и выполнение требований Налогового кодекса без создания формальных оснований для конфликта.

