Податкові перевірки у вихідні та після роботи: що дозволяє закон і як діяти бізнесу

Правомірність проведення перевірок ДПС у неробочий час, вихідні та святкові дні.

Податкові перевірки у неробочий час, у вихідні та святкові дні викликають у бізнесу чимало запитань. У Головному управлінні ДПС в Одеській області пояснили, у яких випадках такі дії є правомірними та на що варто звернути увагу платникам податків.

Коли податківці мають право розпочати перевірку

Згідно з Податковим кодексом України, посадові особи контролюючого органу можуть приступити до документальної або фактичної перевірки лише за наявності законних підстав і належно оформленого направлення. У ньому обов’язково зазначаються: дата видачі, реквізити наказу, дані платника податків або об’єкта перевірки, мета, вид і підстави перевірки, дата початку, тривалість, а також посада і прізвище інспектора. Документ чинний лише за умови підпису керівника контролюючого органу та наявності печатки.

Тривалість перевірок: робочі дні, але не все так просто

Строки проведення перевірок визначені Податковим кодексом і обчислюються в робочих днях. Водночас законодавство не дає чіткого визначення понять «робочий день» і «робочий час». Для державних службовців, зокрема працівників ДПС, встановлено п’ятиденний робочий тиждень. Але для підприємств ситуація інша:

режим роботи, початок і закінчення робочого дня визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку або колективним договором;

можливі скорочені, змінні або нестандартні графіки (два–три робочі дні на тиждень тощо).

Саме ці внутрішні правила бізнесу мають значення під час організації перевірки.

Чи можуть прийти у вихідний або після роботи

Ключовий висновок податківців: перевірки можуть проводитися протягом строку, зазначеного у направленні, з урахуванням графіка роботи платника податків. Тобто формально закон не забороняє вихідні або святкові дні, якщо саме в цей час підприємство працює.

Водночас відсутність можливості забезпечити присутність інспекторів через специфічний графік роботи підприємства не є підставою для складання акту про недопуск до перевірки — за умови, що платник виконує всі законні вимоги, надає документи та не перешкоджає перевірці.

Дві позиції — один висновок

Позиція ДПС: інспектори діють у межах закону, якщо перевірка проводиться в строки та за правилами, визначеними Податковим кодексом і направленням.

Позиція бізнесу: підприємство має право посилатися на власний затверджений режим роботи та не зобов’язане штучно змінювати його під перевірку.

Підсумок: податкові перевірки у неробочий час можливі, але їх законність напряму залежить від правильно оформлених документів і фактичного графіка роботи платника податків. Для бізнесу ключове — мати чітко зафіксований режим роботи та виконувати вимоги Податкового кодексу без створення формальних підстав для конфлікту.

