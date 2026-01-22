В Украине сократились продажи новых бензиновых автомобилей, но вырос импорт подержанных – какие модели лидируют

Новые бензиновые автомобили потеряли долю рынка, лидером среди них стал HYUNDAI Tucson, а импортируемые подержанные автомобили продолжают пользоваться спросом.

В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше по сравнению с 2024 годом, сообщает Укравтопром.

Доля бензиновых авто среди продаж новых легковых автомобилей также снизилась: если в 2024 году они составляли 40% рынка, то в 2025-м — 32%.

Самой популярной моделью среди новых бензиновых авто стал кроссовер HYUNDAI Tucson (2 198 единиц). В ТОП-5 также вошли MAZDA CX5 (1 652), SKODA Octavia (1 458), RENAULT Duster (1 289) и KIA Sportage (1 157).

В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми двигателями вырос на 12%, до 117,6 тысяч единиц. Они охватили 43% первичных продаж подержанных легковых автомобилей, против 47% в 2024 году.

Лидерами среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей стали: VOLKSWAGEN Golf (7 889), VOLKSWAGEN Tiguan (6 204), AUDI Q5 (6 093), NISSAN Rogue (5 665) и AUDI A4 (3 961).

В целом тенденция показывает, что украинцы чаще выбирают более доступные подержанные автомобили, тогда как продажи новых бензиновых моделей постепенно сокращаются.

