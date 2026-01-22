  1. В Україні

В Україні зменшився продаж нових бензинових авто, але зріс імпорт вживаних – які моделі лідирують

23:48, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові бензинові автомобілі втратили частку ринку, лідером серед них став HYUNDAI Tucson, а імпортовані вживані авто продовжують користуватися попитом.
В Україні зменшився продаж нових бензинових авто, але зріс імпорт вживаних – які моделі лідирують
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тисячі нових автомобілів з бензиновими двигунами, що на 6% менше порівняно з 2024 роком, повідомляє Укравтопром.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Частка бензинових авто серед продажів нових легковиків також знизилася: якщо у 2024 році вони складали 40% ринку, то у 2025-му — 32%.

Найпопулярнішою моделлю серед нових бензинових авто став кросовер HYUNDAI Tucson (2 198 одиниць). До ТОП-5 увійшли також MAZDA CX5 (1 652), SKODA Octavia (1 458), RENAULT Duster (1 289) та KIA Sportage (1 157).

Водночас попит на імпортовані вживані автомобілі з бензиновими двигунами зріс на 12%, до 117,6 тисяч одиниць. Вони охопили 43% первинних продажів вживаних легковиків, проти 47% у 2024 році.

Лідерами серед імпортованих вживаних бензинових авто стали: VOLKSWAGEN Golf (7 889), VOLKSWAGEN Tiguan (6 204), AUDI Q5 (6 093), NISSAN Rogue (5 665) та AUDI A4 (3 961).

Загалом тенденція показує, що українці частіше обирають доступніші вживані автомобілі, тоді як продаж нових бензинових моделей поступово скорочується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]