В Україні зменшився продаж нових бензинових авто, але зріс імпорт вживаних – які моделі лідирують

Нові бензинові автомобілі втратили частку ринку, лідером серед них став HYUNDAI Tucson, а імпортовані вживані авто продовжують користуватися попитом.

У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тисячі нових автомобілів з бензиновими двигунами, що на 6% менше порівняно з 2024 роком, повідомляє Укравтопром.

Частка бензинових авто серед продажів нових легковиків також знизилася: якщо у 2024 році вони складали 40% ринку, то у 2025-му — 32%.

Найпопулярнішою моделлю серед нових бензинових авто став кросовер HYUNDAI Tucson (2 198 одиниць). До ТОП-5 увійшли також MAZDA CX5 (1 652), SKODA Octavia (1 458), RENAULT Duster (1 289) та KIA Sportage (1 157).

Водночас попит на імпортовані вживані автомобілі з бензиновими двигунами зріс на 12%, до 117,6 тисяч одиниць. Вони охопили 43% первинних продажів вживаних легковиків, проти 47% у 2024 році.

Лідерами серед імпортованих вживаних бензинових авто стали: VOLKSWAGEN Golf (7 889), VOLKSWAGEN Tiguan (6 204), AUDI Q5 (6 093), NISSAN Rogue (5 665) та AUDI A4 (3 961).

Загалом тенденція показує, що українці частіше обирають доступніші вживані автомобілі, тоді як продаж нових бензинових моделей поступово скорочується.

