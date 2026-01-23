  1. В Украине

Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления госдолгом

14:30, 23 января 2026
Документ необходим для системной оценки текущего состояния и динамики государственного долга.
Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления госдолгом
Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026–2028 годы. Об этом сообщила Счетная палата.

Документ необходим для системной оценки текущего состояния и динамики государственного долга, определения целей и задач долговой политики на среднесрочную перспективу и оптимизации долговой структуры с учетом расходов и рисков.

Счетная палата напомнила, что соответствующий аудит выявил системные недостатки в процессах прогнозирования, планирования, координации и управления государственным долгом. Они ослабляли способность Министерства финансов Украины прозрачно управлять государственным долгом, поэтому Счетная палата предоставила ряд рекомендаций для устранения недостатков.

По состоянию на данный момент из 15 предоставленных рекомендаций полностью выполнена одна, еще по 14 начато выполнение. Счетная палата продолжает мониторинг выполнения рекомендаций и будет информировать общественность об их выполнении.

Кабинет Министров Украины Счетная палата

Лента новостей

