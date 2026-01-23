  1. В Україні

Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління держборгом

14:30, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ необхідний для системної оцінки поточного стану та динаміки державного боргу.
Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління держборгом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки. Про це повідомила Рахункова палата.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ необхідний для системної оцінки поточного стану та динаміки державного боргу, визначення цілей і завдань боргової політики на середньострокову перспективу та оптимізації боргової структури з огляду на витрати й ризики.

Рахункова палата нагадала, відповідний аудит виявив системні недоліки у процесах прогнозування, планування, координації та управління державним боргом. Вони послаблювали здатність Міністерства фінансів України прозоро управляти державним боргом, тож Рахункова палата надала низку рекомендацій для усунення недоліків.

Станом на зараз з 15 наданих рекомендацій повністю виконана одна, ще за 14 розпочате виконання. Рахункова палата продовжує моніторинг виконання рекомендацій та інформуватиме про їх виконання громадськість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]