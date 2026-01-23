Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління держборгом

Документ необхідний для системної оцінки поточного стану та динаміки державного боргу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки. Про це повідомила Рахункова палата.

Документ необхідний для системної оцінки поточного стану та динаміки державного боргу, визначення цілей і завдань боргової політики на середньострокову перспективу та оптимізації боргової структури з огляду на витрати й ризики.

Рахункова палата нагадала, відповідний аудит виявив системні недоліки у процесах прогнозування, планування, координації та управління державним боргом. Вони послаблювали здатність Міністерства фінансів України прозоро управляти державним боргом, тож Рахункова палата надала низку рекомендацій для усунення недоліків.

Станом на зараз з 15 наданих рекомендацій повністю виконана одна, ще за 14 розпочате виконання. Рахункова палата продовжує моніторинг виконання рекомендацій та інформуватиме про їх виконання громадськість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.