Без экзаменов или с пересдачей: как обменивают первое водительское удостоверение

20:03, 26 января 2026
От количества административных правонарушений зависит, придется ли водителю снова сдавать теорию и практику.
В Украине первое водительское удостоверение, которое гражданин получает после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов, является временным. Оно выдается сроком на два года — и именно этот период становится решающим для дальнейшей «судьбы» документа. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В течение двух лет новый водитель находится, по сути, на испытательном сроке. Соблюдение Правил дорожного движения напрямую влияет на то, сможет ли он обменять удостоверение без лишних процедур.

Какие есть варианты после завершения двух лет

После завершения срока действия временного удостоверения возможны два сценария обмена на постоянное водительское удостоверение, которое выдается на 30 лет:

1. Обмен без экзаменов

Если за два года водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, временное удостоверение обменивают на постоянное без повторной сдачи экзаменов.

2. Обмен только после повторных экзаменов

В случае если за этот период зафиксировано три и более административных правонарушений, обмен возможен только после повторной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Важный нюанс: даже после успешной пересдачи экзаменов водителю выдают сразу постоянное удостоверение, а не новое временное.

Сколько действует постоянное водительское удостоверение

В настоящее время в Украине постоянное водительское удостоверение имеет срок действия 30 лет. Это правило действует независимо от того, происходил ли обмен с повторной сдачей экзаменов или без них.

Когда удостоверение аннулируют

Отдельная ситуация — лишение права управления транспортными средствами по статьям 130 или 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В таких случаях водительское удостоверение аннулируется.

Чтобы получить новый документ, водителю придется:

  • повторно пройти обучение в автошколе;
  • пройти внеочередной медицинский осмотр;
  • сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

После этого выдается новое временное удостоверение сроком на два года.

Почему первые два года — решающие

Первое водительское удостоверение — это не формальность, а период формирования навыков, дисциплины и ответственности за рулем. Именно соблюдение Правил дорожного движения позволяет без лишних экзаменов получить документ, который будет действовать десятилетиями.

Ответственное вождение сегодня — это спокойствие и стабильность с водительским удостоверением на следующие 30 лет.

водительские права сервисный центр МВД автомобиль

