Пытки при «выбивании признания»: в Виннице мужчина пережил клиническую смерть

22:00, 26 января 2026
По данным следствия, полицейские во время незаконного «выбивания признания» жестоко избили мужчину, которого считали причастным к мелкой краже.
Пытки при «выбивании признания»: в Виннице мужчина пережил клиническую смерть
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум оперативным сотрудникам районного управления полиции города Винницы по фактам пыток и умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Действия правоохранителей квалифицированы по ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в сентябре 2023 года полицейские во время незаконного «выбивания признания» жестоко избили мужчину, которого считали причастным к мелкой краже. Потерпевшему наносили многочисленные удары кулаками и резиновой дубинкой в область живота, а также оказывали психологическое давление с целью заставить его признаться.

В результате пыток мужчина получил множественные тяжкие повреждения внутренних органов. Врачи были вынуждены удалить ему селезенку. Во время хирургического вмешательства у потерпевшего произошла остановка сердца, однако после десяти минут реанимационных мероприятий медикам удалось восстановить сердечный ритм.

В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении еще одному сотруднику полиции, который, по данным следствия, также принимал участие в избиении.

