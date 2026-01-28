  1. В Украине
ВСП готовится обновить подходы к расчету количества судей в судах

10:06, 28 января 2026
Высший совет правосудия объявил о работе над обновлением нормативов кадрового и материально-технического обеспечения судов.
Нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, а также Методика расчета численности судей судов первой и апелляционной инстанций являются динамическими документами и должны меняться в соответствии с реальными потребностями судебной системы. На этом подчеркнули в Высшем совете правосудия.

Там отметили, что в октябре 2025 года были приняты документы, направленные на обеспечение прозрачности в работе судов. Также они являются одним из показателей выполнения мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права и Плана Ukraine Facility в контексте подготовки к членству Украины в ЕС.

Методология расчетов позволяет формировать бюджетные запросы на основе четких критериев, которыми обосновывается кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение судов.

В то же время в ВСП уже поступили обращения от окружных и апелляционных судов с предложениями по совершенствованию нормативов. В Высшем совете правосудия указывают, что подавляющее большинство замечаний касается кадрового обеспечения. В частности, суды предлагают не сокращать должность заместителя руководителя аппарата суда, а также продолжается дискуссия относительно оптимального количества секретарей судебных заседаний и помощников судей. Отдельный блок предложений касается обеспечения вспомогательных подразделений — архивов, канцелярий и подразделений по предотвращению коррупции.

В ВСП сообщили, что в настоящее время продолжается совместная работа Государственной судебной администрации, ВСП и Совета судей Украины по сбору и анализу информации для определения необходимого количества судей. В ходе этого процесса будут учитываться динамика конкурсных процедур, которые проводит ВККС Украины, а также достижение судьями предельного возраста, после которого прекращаются их полномочия по осуществлению правосудия.

Кроме того, рассматривается возможность наличия у судьи более чем одного помощника. Такой подход позволит гибко реагировать на нагрузку в отдельных регионах или специфику специализации судов, привлекая двух помощников и соответствующее количество секретарей судебных заседаний.

