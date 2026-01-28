ВРП готується оновити підходи до розрахунку кількості суддів у судах

Вища рада правосуддя оголосила про роботу над оновленням нормативів кадрового та матеріально-технічного забезпечення судів.

Нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, а також Методика розрахунку чисельності суддів судів першої й апеляційної інстанцій є динамічними документами і мають змінюватися відповідно до реальних потреб судової системи. На цьому наголосили у Вищій раді правосуддя.

Там зазначили, що у жовтні 2025 року були ухвалені документи, спрямовані на забезпечення прозорості в роботі судів. Також вони є одним із показників виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права та Плану Ukraine Facility у контексті підготовки до членства України в ЄС.

Методологія розрахунків дає змогу формувати бюджетні запити на основі чітких критеріїв, якими обґрунтовується кадрове, фінансове й матеріально-технічне забезпечення судів.

Водночас до ВРП уже надійшли звернення від окружних та апеляційних судів із пропозиціями щодо вдосконалення нормативів. У Вищій раді правосуддя вказують, що переважна більшість зауважень стосується кадрового забезпечення. Зокрема, суди пропонують не скорочувати посаду заступника керівника апарату суду, а також триває дискусія щодо оптимальної кількості секретарів судових засідань і помічників суддів. Окремий блок пропозицій стосується забезпечення допоміжних підрозділів — архівів, канцелярій та підрозділів із запобігання корупції.

У ВРП повідомили, що наразі триває спільна робота Державної судової адміністрації, ВРП та Ради суддів України зі збору й аналізу інформації для визначення необхідної кількості суддів. Під час цього процесу враховуватимуться динаміка конкурсних процедур, які проводить ВККС України, а також досягнення суддями граничного віку, після якого припиняються їхні повноваження щодо здійснення правосуддя.

Крім того, розглядається можливість наявності у судді більше ніж одного помічника. Такий підхід дозволить гнучко реагувати на навантаження в окремих регіонах або специфіку спеціалізації судів, залучаючи двох помічників і відповідну кількість секретарів судових засідань.

