В Полтавской области младенца с травмами нашли закрытым в дачном доме

В Полтавской области родителям сообщено о подозрении в избиении и оставлении без присмотра двухмесячной дочери.

В городе Горишние Плавни Полтавской области супруги подозревают в жестоком обращении с собственным малолетним ребенком. Мужчине и женщине инкриминируют умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести младенцу и оставление его в опасности, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, в апреле 2025 года в полицию обратилась соседка супругов. Женщина сообщила, что родители вернулись в квартиру без двухмесячной дочери. Во время проверки правоохранители обнаружили ребенка в закрытом дачном доме. У младенца были телесные повреждения.

Следователи установили, что родители, пытаясь «успокоить» ребенка, применяли к нему физическое насилие, после чего оставили без присмотра примерно полтора часа.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, девочке были нанесены телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время ребенок находится с бабушкой.

Досудебное расследование продолжается.

