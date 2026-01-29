  1. В Украине

В Полтавской области младенца с травмами нашли закрытым в дачном доме

10:00, 29 января 2026
В Полтавской области родителям сообщено о подозрении в избиении и оставлении без присмотра двухмесячной дочери.
В городе Горишние Плавни Полтавской области супруги подозревают в жестоком обращении с собственным малолетним ребенком. Мужчине и женщине инкриминируют умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести младенцу и оставление его в опасности, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, в апреле 2025 года в полицию обратилась соседка супругов. Женщина сообщила, что родители вернулись в квартиру без двухмесячной дочери. Во время проверки правоохранители обнаружили ребенка в закрытом дачном доме. У младенца были телесные повреждения.

Следователи установили, что родители, пытаясь «успокоить» ребенка, применяли к нему физическое насилие, после чего оставили без присмотра примерно полтора часа.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, девочке были нанесены телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время ребенок находится с бабушкой.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Николаеве правоохранители разыскивают мать новорожденного ребенка, найденного в мусорном контейнере.

прокуратура дети Горишние Плавни побои

