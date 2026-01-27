В Николаеве младенца оставили в мусорном контейнере – полиция
В Николаеве правоохранители разыскивают мать новорожденного ребенка, которого нашли в мусорном контейнере. Об этом сообщили в полиции.
Инцидент произошел 26 января около 13:30. На спецлинию 102 позвонила женщина, которая сообщила, что нашла младенца в мусорном контейнере на улице Лазурной. Ребенка немедленно госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением медиков. По словам врачей, состояние младенца оценивают как удовлетворительное.
В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства происшествия и личность матери ребенка.
В настоящее время решается вопрос о предоставлении происшествию соответствующей правовой квалификации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.