У Миколаєві немовля залишили у сміттєвому контейнері – поліція

Жінка у сміттєвому контейнері у Миколаєві виявила новонароджену дитину.

У Миколаєві правоохоронці розшукують матір новонародженої дитини, яку знайшли у сміттєвому контейнері. Про це повідомили в поліції.

Інцидент стався 26 січня близько 13:30. На спецлінію 102 зателефонувала жінка, яка повідомила, що знайшла немовля у сміттєвому контейнері на вулиці Лазурній. Дитину негайно госпіталізували, наразі вона перебуває під наглядом медиків. За словами лікарів, стан немовляти оцінюють як задовільний.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, встановлюють усі обставини події та особу матері дитини.

Наразі вирішується питання щодо надання події відповідної правової кваліфікації.

