На Полтавщині немовля з травмами знайшли зачиненим у дачному будинку

10:00, 29 січня 2026
На Полтавщині батькам повідомлено про підозру у побитті та залишенні без нагляду двомісячної доньки.
На Полтавщині немовля з травмами знайшли зачиненим у дачному будинку
У місті Горішні Плавні Полтавської області подружжя підозрюють у жорстокому поводженні з власною малолітньою дитиною. Чоловіку та жінці інкримінують умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості немовляті та залишення її в небезпеці, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2025 року до поліції звернулася сусідка подружжя. Жінка повідомила, що батьки повернулися до квартири без своєї двомісячної доньки. Під час перевірки правоохоронці виявили дитину в зачиненому дачному будинку. Немовля мало тілесні ушкодження.

Слідчі встановили, що батьки, намагаючись «заспокоїти» дитину, застосовували до неї фізичне насильство, після чого залишили без нагляду приблизно на півтори години.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, дівчинці було завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Наразі дитина перебуває з бабусею.

Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що у Миколаєві правоохоронці розшукують матір новонародженої дитини, яку знайшли у сміттєвому контейнері.

