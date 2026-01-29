На Полтавщині немовля з травмами знайшли зачиненим у дачному будинку

На Полтавщині батькам повідомлено про підозру у побитті та залишенні без нагляду двомісячної доньки.

У місті Горішні Плавні Полтавської області подружжя підозрюють у жорстокому поводженні з власною малолітньою дитиною. Чоловіку та жінці інкримінують умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості немовляті та залишення її в небезпеці, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2025 року до поліції звернулася сусідка подружжя. Жінка повідомила, що батьки повернулися до квартири без своєї двомісячної доньки. Під час перевірки правоохоронці виявили дитину в зачиненому дачному будинку. Немовля мало тілесні ушкодження.

Слідчі встановили, що батьки, намагаючись «заспокоїти» дитину, застосовували до неї фізичне насильство, після чого залишили без нагляду приблизно на півтори години.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, дівчинці було завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Наразі дитина перебуває з бабусею.

Досудове розслідування триває.

