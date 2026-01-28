Как ВСП в 2025 году рассматривал представления Офиса Генерального прокурора в отношении судей
В течение 2025 года в Высший совет правосудия поступило 22 ходатайства от Офиса Генерального прокурора в отношении судей о временном отстранении, предоставлении согласия на задержание и содержание судей под стражей.
Как сообщили в ВСП, из них 15 ходатайств касались временного отстранения судей от осуществления правосудия, еще 7 — продления срока такого отстранения.
Кроме того, в 2025 году в ВСП поступило 8 представлений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей и 2 представления о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом. По результатам их рассмотрения Совет принял:
- 6 решений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;
- 2 решения об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;
- 1 решение о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом;
- 1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом.
По результатам рассмотрения ходатайств в течение 2025 года Высшим советом правосудия принято:
- 18 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из которых:
- 14 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
- 4 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
- 1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
- 3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.
