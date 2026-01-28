  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Как ВСП в 2025 году рассматривал представления Офиса Генерального прокурора в отношении судей

16:33, 28 января 2026
В Высший совет правосудия в течение 2025 года поступило 22 ходатайства Офиса Генерального прокурора в отношении судей.
В течение 2025 года в Высший совет правосудия поступило 22 ходатайства от Офиса Генерального прокурора в отношении судей о временном отстранении, предоставлении согласия на задержание и содержание судей под стражей.

Как сообщили в ВСП, из них 15 ходатайств касались временного отстранения судей от осуществления правосудия, еще 7 — продления срока такого отстранения.

Кроме того, в 2025 году в ВСП поступило 8 представлений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей и 2 представления о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом. По результатам их рассмотрения Совет принял:

  • 6 решений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;
  • 2 решения об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;
  • 1 решение о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом;
  • 1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом.

По результатам рассмотрения ходатайств в течение 2025 года Высшим советом правосудия принято:

  • 18 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из которых:
  • 14 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
  • 4 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
  • 1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
  • 3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

судья ОГП прокуратура отстранение от должности ВСП

