Как ВСП в 2025 году рассматривал представления Офиса Генерального прокурора в отношении судей

В Высший совет правосудия в течение 2025 года поступило 22 ходатайства Офиса Генерального прокурора в отношении судей.

В течение 2025 года в Высший совет правосудия поступило 22 ходатайства от Офиса Генерального прокурора в отношении судей о временном отстранении, предоставлении согласия на задержание и содержание судей под стражей.

Как сообщили в ВСП, из них 15 ходатайств касались временного отстранения судей от осуществления правосудия, еще 7 — продления срока такого отстранения.

Кроме того, в 2025 году в ВСП поступило 8 представлений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей и 2 представления о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом. По результатам их рассмотрения Совет принял:

6 решений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

2 решения об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

1 решение о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом;

1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом.

По результатам рассмотрения ходатайств в течение 2025 года Высшим советом правосудия принято:

18 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из которых:

14 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

4 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

