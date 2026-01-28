Як ВРП у 2025 році розглядала подання від Офісу Генерального прокурора щодо суддів

До Вищої ради правосуддя упродовж 2025 року надійшло 22 клопотання Офісу Генерального прокурора щодо суддів.

Упродовж 2025 року до Вища рада правосуддя надійшло 22 клопотання від Офісу Генерального прокурора щодо суддів стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою.

Як повідомили у ВРП, з них 15 клопотань стосувалися тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя, ще 7 — продовження строку такого відсторонення.

Окрім цього, у 2025 році до ВРП надійшло 8 подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою і 2 подання про надання згоди на утримання судді під арештом. За результатами їх розгляду Рада ухвалила:

6 рішень про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

2 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

1 рішення про надання згоди на утримання судді під арештом;

1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на утримання судді під арештом.

За результатами розгляду клопотань протягом 2025 року Вищої радою правосуддя ухвалено:

18 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 14 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 4 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

