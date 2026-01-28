  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Як ВРП у 2025 році розглядала подання від Офісу Генерального прокурора щодо суддів

16:33, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До Вищої ради правосуддя упродовж 2025 року надійшло 22 клопотання Офісу Генерального прокурора щодо суддів.
Як ВРП у 2025 році розглядала подання від Офісу Генерального прокурора щодо суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж 2025 року до Вища рада правосуддя надійшло 22 клопотання від Офісу Генерального прокурора щодо суддів стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у ВРП, з них 15 клопотань стосувалися тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя, ще 7 — продовження строку такого відсторонення.

Окрім цього, у 2025 році до ВРП надійшло 8 подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою і 2 подання про надання згоди на утримання судді під арештом. За результатами їх розгляду Рада ухвалила:

  • 6 рішень про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;
  • 2 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;
  • 1 рішення про надання згоди на утримання судді під арештом;
  • 1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на утримання судді під арештом.

За результатами розгляду клопотань протягом 2025 року Вищої радою правосуддя ухвалено:

  • 18 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 14 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 4 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

  • 1 рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
  • 3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ОГП прокуратура відсторонення від посади ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]