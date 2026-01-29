Кабмин внедряет новую модель финансирования научной сферы — что изменится

Каждое структурное подразделение, которое принимало участие в государственной аттестации, получит свою долю базового финансирования в форме надбавки для каждого работника

Кабинет Министров принял решение о направлении 3,28 млрд грн дополнительного финансирования научным учреждениям и заведениям высшего образования по результатам государственной аттестации. Распределение средств впервые будет осуществляться по формульному механизму — в зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

«Базовое финансирование по результатам аттестации становится постоянной составляющей государственной поддержки науки. Оно может использоваться для повышения уровня оплаты труда научных работников, обновления научной инфраструктуры, развития учреждений, а также поддержки инициативных научных исследований», — заявили в МОН.

Как финансировалась наука раньше

В предыдущие годы система финансирования науки в Украине строилась на базовых механизмах поддержки деятельности научных учреждений. Объемы финансирования определялись по количеству ставок и площадей и почти не учитывали различия в эффективности научной работы, масштабах деятельности или потенциале развития отдельных учреждений.

При таких условиях возможности для долгосрочного планирования, обновления инфраструктуры и запуска новых исследовательских проектов в значительной степени зависели только от дополнительных источников финансирования, в частности конкурсных программ и грантов.

Почему была обновлена роль аттестации

С учетом необходимости усилить связь между результатами научной деятельности и государственной поддержкой, государство пересмотрело подход к использованию результатов государственной аттестации. Отныне именно они стали основой для принятия решений об объемах и структуре базового финансирования.

Обновленный подход позволил:

системно учитывать результаты научной деятельности учреждений;

оценивать их способность к развитию;

применять формульный подход к финансированию в зависимости от результатов работы.

Каждое структурное подразделение, которое принимало участие в государственной аттестации, получит свою долю базового финансирования в форме надбавки для каждого работника. Доля определяется в Национальной научной электронной системе «URIS» пропорционально вкладу в общий результат по соответствующему направлению, с обязательным учетом показателей подразделения-лидера в ЗВО / НУ.

Как работает новое распределение средств

Ключевым принципом распределения являются результаты государственной аттестации. Кроме этого, при определении объема финансирования учитывается ряд параметров — от масштаба и размера учреждения до объема привлеченных внешних средств на исследования, качества публикаций и доли молодых ученых. Именно они определяют объем базового финансирования для каждого учреждения, структуру использования средств и возможности дальнейшего развития.

Финансирование не является равномерно распределенным: разные учреждения получают разные ресурсы, а приоритет отдается тем, кто демонстрирует более высокие показатели результативности. Базовое финансирование направляется учреждениям групп А и Б.

Годовой объем базового финансирования одного учреждения колеблется от нескольких миллионов до более чем 100 млн грн в зависимости от результатов аттестации и масштабов учреждения. Для отдельных учреждений рост финансирования может достигать 30–60% и более по сравнению с уровнем предыдущего периода. Дополнительное базовое финансирование охватывает 156 научных учреждений и 91 университет во всех регионах Украины, в том числе в прифронтовых и приграничных областях, а также перемещенные заведения, для которых установлены дополнительные коэффициенты поддержки.

На что направляются средства

В рамках общего объема 3,28 млрд грн основная часть средств направляется на повышение уровня оплаты труда научных работников более результативных учреждений и подразделений путем установления соответствующей надбавки по результатам аттестации — около 2 млрд грн. Уровень финансирования в расчете на одного научного или научно-педагогического работника колеблется от 2 до более чем 10 тыс. грн в зависимости от аттестационной группы, вклада структурного подразделения в результат аттестации и масштаба учреждения.

Отдельным направлением является модернизация лабораторий, оборудования и научной инфраструктуры — на эти цели направляется около 20% финансирования, более 500 млн грн.

Еще около 300 млн грн предусмотрено на развитие учреждений и их структур поддержки научной деятельности.

Поддержка важнейших инициативных научных исследований составляет более 100 млн грн в масштабе всей системы.

На практике это означает рост заработных плат в ряде учреждений на 30–70%, впервые — возможность инвестировать в оборудование без привязки к грантам, а также создание условий для долгосрочного планирования развития наиболее состоятельных учреждений и университетов.

