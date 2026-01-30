В Одесской области произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки – есть погибшие

Спасатели деблокировали погибших и передали пострадавших медикам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На автодороге Киев — Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, сообщили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали двух погибших из легковушки – 19 и 22 лет. Еще десять человек, пострадавших в результате аварии в маршрутном такси, были переданы работникам экстренной медицинской помощи.

На месте происшествия работали пять спасателей и одна единица техники. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.