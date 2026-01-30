В Одесской области произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки – есть погибшие
07:36, 30 января 2026
Спасатели деблокировали погибших и передали пострадавших медикам.
На автодороге Киев — Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, сообщили в ГСЧС.
Спасатели деблокировали двух погибших из легковушки – 19 и 22 лет. Еще десять человек, пострадавших в результате аварии в маршрутном такси, были переданы работникам экстренной медицинской помощи.
На месте происшествия работали пять спасателей и одна единица техники. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
