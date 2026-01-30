На Одещині сталася ДТП за участі маршрутки та легковика – є загиблі

Рятувальники деблокували загиблих та передали постраждалих медикам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На автошляху Київ — Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі, повідомили у ДСНС.

Рятувальники деблокували двох загиблих з легковика — 19 та 22 років. Ще десятеро осіб, які постраждали внаслідок аварії у маршрутному таксі, були передані працівникам екстреної медичної допомоги.

На місці події працювало п’ятеро рятувальників та одна одиниця техніки. Обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.