На Одещині сталася ДТП за участі маршрутки та легковика – є загиблі
07:36, 30 січня 2026
Рятувальники деблокували загиблих та передали постраждалих медикам.
На автошляху Київ — Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі, повідомили у ДСНС.
Рятувальники деблокували двох загиблих з легковика — 19 та 22 років. Ще десятеро осіб, які постраждали внаслідок аварії у маршрутному таксі, були передані працівникам екстреної медичної допомоги.
На місці події працювало п’ятеро рятувальників та одна одиниця техніки. Обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.
