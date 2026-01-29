Львов переходит в режим повышенной готовности: город готовятся к морозам и возможным обстрелам
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о введении в городе режима подготовки к чрезвычайной ситуации из-за возможной угрозы обстрелов со стороны Россия на фоне прогнозируемых сильных морозов.
По его словам, синоптики прогнозируют на выходные значительное похолодание, которое может быть более интенсивным, чем предыдущие волны морозов. В то же время существует риск, что враг воспользуется низкими температурами и нанесет удары по объектам критической инфраструктуры.
В связи с этим во Львов все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Городские власти также призывают жителей заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.
В частности, львовянам рекомендуют:
- организоваться и проверить укрытия, которыми планируют пользоваться во время воздушной тревоги;
- зарядить павербанки и зарядные станции, соблюдая правила безопасности;
- подготовить базовый запас продуктов, питьевой воды и необходимых лекарств;
- обратить внимание на людей с инвалидностью и пожилых жителей домов и, в случае необходимости, сообщать о них на Горячую линию города;
- пользоваться исключительно официальными источниками информации.
Садовой добавил, что в случае отключения электро- или теплоснабжения в подъездах и домовых чатах будет размещена информация о ближайших Пунктах незламности и доступных сервисах.
Отдельно жителей просят не сливать воду из батарей в случае временного прекращения теплоснабжения — до официального сообщения ответственного за дом лица.
Мэр подчеркнул, что эти меры носят превентивный характер и направлены не на нагнетание паники, а на повышение готовности громады к возможным вызовам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.