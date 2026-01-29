  1. В Украине

Львов переходит в режим повышенной готовности: город готовятся к морозам и возможным обстрелам

19:17, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Режим подготовки к чрезвычайной ситуации ввели на фоне прогнозов о резком похолодании и рисках ударов по критической инфраструктуре.
Львов переходит в режим повышенной готовности: город готовятся к морозам и возможным обстрелам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о введении в городе режима подготовки к чрезвычайной ситуации из-за возможной угрозы обстрелов со стороны Россия на фоне прогнозируемых сильных морозов.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, синоптики прогнозируют на выходные значительное похолодание, которое может быть более интенсивным, чем предыдущие волны морозов. В то же время существует риск, что враг воспользуется низкими температурами и нанесет удары по объектам критической инфраструктуры.

В связи с этим во Львов все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Городские власти также призывают жителей заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

В частности, львовянам рекомендуют:

  • организоваться и проверить укрытия, которыми планируют пользоваться во время воздушной тревоги;
  • зарядить павербанки и зарядные станции, соблюдая правила безопасности;
  • подготовить базовый запас продуктов, питьевой воды и необходимых лекарств;
  • обратить внимание на людей с инвалидностью и пожилых жителей домов и, в случае необходимости, сообщать о них на Горячую линию города;
  • пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Садовой добавил, что в случае отключения электро- или теплоснабжения в подъездах и домовых чатах будет размещена информация о ближайших Пунктах незламности и доступных сервисах.

Отдельно жителей просят не сливать воду из батарей в случае временного прекращения теплоснабжения — до официального сообщения ответственного за дом лица.

Мэр подчеркнул, что эти меры носят превентивный характер и направлены не на нагнетание паники, а на повышение готовности громады к возможным вызовам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]