Львов переходит в режим повышенной готовности: город готовятся к морозам и возможным обстрелам

Режим подготовки к чрезвычайной ситуации ввели на фоне прогнозов о резком похолодании и рисках ударов по критической инфраструктуре.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о введении в городе режима подготовки к чрезвычайной ситуации из-за возможной угрозы обстрелов со стороны Россия на фоне прогнозируемых сильных морозов.

По его словам, синоптики прогнозируют на выходные значительное похолодание, которое может быть более интенсивным, чем предыдущие волны морозов. В то же время существует риск, что враг воспользуется низкими температурами и нанесет удары по объектам критической инфраструктуры.

В связи с этим во Львов все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Городские власти также призывают жителей заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

В частности, львовянам рекомендуют:

организоваться и проверить укрытия, которыми планируют пользоваться во время воздушной тревоги;

зарядить павербанки и зарядные станции, соблюдая правила безопасности;

подготовить базовый запас продуктов, питьевой воды и необходимых лекарств;

обратить внимание на людей с инвалидностью и пожилых жителей домов и, в случае необходимости, сообщать о них на Горячую линию города;

пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Садовой добавил, что в случае отключения электро- или теплоснабжения в подъездах и домовых чатах будет размещена информация о ближайших Пунктах незламности и доступных сервисах.

Отдельно жителей просят не сливать воду из батарей в случае временного прекращения теплоснабжения — до официального сообщения ответственного за дом лица.

Мэр подчеркнул, что эти меры носят превентивный характер и направлены не на нагнетание паники, а на повышение готовности громады к возможным вызовам.

