Львів переходить у режим підвищеної готовності: місто готуються до морозів і можливих обстрілів

Режим підготовки до надзвичайної ситуації запровадили на тлі прогнозів про різке похолодання та ризики ударів по критичній інфраструктурі.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про запровадження у місті режиму підготовки до надзвичайної ситуації через можливу загрозу обстрілів з боку Росія на тлі прогнозованих сильних морозів.

За його словами, синоптики прогнозують на вихідні значне похолодання, яке може бути інтенсивнішим, ніж попередні хвилі морозів. Водночас існує ризик, що ворог скористається низькими температурами та завдасть ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

У зв’язку з цим у Львів всі комунальні служби переведені в режим підвищеної готовності. Міська влада також закликає мешканців заздалегідь підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.

Зокрема, львів’янам рекомендують:

визначити та перевірити укриття, якими планують користуватися під час повітряної тривоги;

зарядити павербанки та зарядні станції, дотримуючись правил безпеки;

підготувати базовий запас продуктів, питної води та необхідних ліків;

звернути увагу на людей з інвалідністю та літніх мешканців будинків і, у разі потреби, повідомляти про них на Гарячу лінію міста;

користуватися виключно офіційними джерелами інформації.

Садовий додав, що в разі відключення електро- чи теплопостачання у під’їздах та будинкових чатах буде розміщена інформація про найближчі Пункти незламності та доступні сервіси.

Окремо мешканців просять не зливати воду з батарей у разі тимчасового припинення теплопостачання — до офіційного повідомлення відповідальної особи за будинок.

Мер підкреслив, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані не на нагнітання паніки, а на підвищення готовності громади до можливих викликів.

