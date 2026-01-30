МИД прекратило использование ИИ-спикерки из-за отсутствия интереса медиа

В МИД отметили, что пилотный проект не оправдал ожиданий из-за низкого уровня заинтересованности со стороны медиа.

Министерство иностранных дел Украины прекратило использование ИИ-спикерки Виктории ИИ, которую в 2024 году презентовали для комментирования консульских вопросов для средств массовой информации. Об этом сообщили на странице SPRAVDI.

В МИД отметили, что пилотный проект не оправдал ожиданий из-за низкого уровня заинтересованности со стороны медиа. В ведомстве подчеркнули, что именно отсутствие спроса со стороны журналистов стало основной причиной сворачивания инициативы, а не технические или организационные проблемы.

В МИД также подчеркнули, что запуск ИИ-спикерки не требовал расходов из государственного бюджета. Проект был реализован как экспериментальный инструмент для оптимизации коммуникации с прессой по консульским вопросам и финансировался за счет внебюджетных ресурсов.

