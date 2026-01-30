МЗС припинило використання ШІ-спікерки через відсутність інтересу медіа

У МЗС зазначили, що пілотний проєкт не виправдав очікувань через низький рівень зацікавленості з боку медіа.

Міністерство закордонних справ України припинило використання ШІ-спікерки Вікторії ШІ, яку у 2024 році презентували для коментування консульських питань для засобів масової інформації. Про це повідомили на сторінці SPRAVDI.

У МЗС зазначили, що пілотний проєкт не виправдав очікувань через низький рівень зацікавленості з боку медіа. У відомстві зазначили, що саме відсутність попиту з боку журналістів стала основною причиною згортання ініціативи, а не технічні чи організаційні проблеми.

У МЗС також наголосили, що запуск ШІ-спікерки не потребував витрат із державного бюджету. Проєкт був реалізований як експериментальний інструмент для оптимізації комунікації з пресою з консульських питань і фінансувався за рахунок позабюджетних ресурсів.

