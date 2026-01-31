Кабмин изменил правила бронирования работников предприятий ОПК

Количество подлежащих бронированию военнообязанных не будет отмечаться для предприятий ОПК — Минобороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины одобрил предложения Министерства обороны и внес коррективы в постановление №76, которым определяется порядок бронирования военнообязанных лиц на период действия военного положения.

Решение направлено на усовершенствование механизма бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые критически важны для функционирования экономики, и обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны.

Теперь в решениях Минобороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК не будет указываться информация о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию.

Решение учитывает особенности работы предприятий ОПК в условиях войны и создает условия для масштабирования производства критически важного вооружения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.