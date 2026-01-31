  1. В Україні

Кабмін змінив правила бронювання працівників підприємств ОПК

13:39, 31 січня 2026
Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, не зазначатиметься для підприємств ОПК — Міноборони.
Кабінет Міністрів України схвалив пропозиції Міністерства оборони та вніс корективи до постанови № 76, якою визначається порядок бронювання військовозобов’язаних осіб на період дії воєнного стану.

Рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які є критично важливими для функціонування економіки, та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

Відтепер у рішеннях Міноборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Рішення враховує особливості роботи підприємств ОПК в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння.

Кабінет Міністрів України бронювання

