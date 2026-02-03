Ветеранам будут компенсировать аренду жилья – условия и размеры выплат
В Украине право на компенсацию за аренду жилья имеют защитники и защитницы, жилье которых было разрушено или повреждено в результате войны. Также выплаты предусмотрены для демобилизованных ветеранов и ветеранок из числа внутренне перемещенных лиц, которые не имеют собственного жилья или проживали в чужом жилье.
Отдельно компенсацию могут получить ветераны и ветеранки, проходящие реабилитацию на расстоянии более 15 километров от места проживания, а также ВПЛ-военнослужащие без собственного жилья или те, кто вынужден арендовать жилье. Об условиях получения выплат сообщил Черниговский областной ТЦК и СП.
Размер компенсации
Размер ежемесячной компенсации зависит от населенного пункта. В Киеве, Днепре, Львове и Одессе она составляет 6 056 гривен. Для других областных центров предусмотрено 4 542 гривны, для населенных пунктов вне областных центров — 3 028 гривен.
Если стоимость аренды превышает установленный размер компенсации, разницу арендатор оплачивает самостоятельно. В случае краткосрочной аренды продолжительностью менее месяца сумма компенсации начисляется пропорционально количеству дней проживания.
Как подать заявление
Заявление на получение компенсации можно подать в подразделение по вопросам ветеранов по месту аренды жилья или через центр предоставления административных услуг — услуга №02606.
Документы разрешается подавать лично или по почте, в бумажной или электронной форме.
