Ветеранам будут компенсировать аренду жилья – условия и размеры выплат

13:00, 3 февраля 2026
Размер выплат зависит от населенного пункта и составляет от 3028 до 6056 гривен ежемесячно.
Ветеранам будут компенсировать аренду жилья – условия и размеры выплат
В Украине право на компенсацию за аренду жилья имеют защитники и защитницы, жилье которых было разрушено или повреждено в результате войны. Также выплаты предусмотрены для демобилизованных ветеранов и ветеранок из числа внутренне перемещенных лиц, которые не имеют собственного жилья или проживали в чужом жилье.

Отдельно компенсацию могут получить ветераны и ветеранки, проходящие реабилитацию на расстоянии более 15 километров от места проживания, а также ВПЛ-военнослужащие без собственного жилья или те, кто вынужден арендовать жилье. Об условиях получения выплат сообщил Черниговский областной ТЦК и СП.

Размер компенсации

Размер ежемесячной компенсации зависит от населенного пункта. В Киеве, Днепре, Львове и Одессе она составляет 6 056 гривен. Для других областных центров предусмотрено 4 542 гривны, для населенных пунктов вне областных центров — 3 028 гривен.

Если стоимость аренды превышает установленный размер компенсации, разницу арендатор оплачивает самостоятельно. В случае краткосрочной аренды продолжительностью менее месяца сумма компенсации начисляется пропорционально количеству дней проживания.

Как подать заявление

Заявление на получение компенсации можно подать в подразделение по вопросам ветеранов по месту аренды жилья или через центр предоставления административных услуг — услуга №02606.

Документы разрешается подавать лично или по почте, в бумажной или электронной форме.

