Ветеранам компенсуватимуть оренду житла – умови та розміри виплат

13:00, 3 лютого 2026
Розмір виплат залежить від населеного пункту та становить від 3028 до 6056 гривень щомісяця.
В Україні право на компенсацію за оренду житла мають захисники та захисниці, помешкання яких було зруйноване або пошкоджене внаслідок війни. Також виплати передбачені для демобілізованих ветеранів і ветеранок з числа внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла або проживали в чужому помешканні.

Окремо компенсацію можуть отримати ветерани й ветеранки, які проходять реабілітацію на відстані понад 15 кілометрів від місця проживання, а також ВПО-військовослужбовці без власного житла або ті, хто змушений орендувати помешкання. Про умови отримання виплат повідомив Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Розмір компенсації

Розмір щомісячної компенсації залежить від населеного пункту. У Києві, Дніпрі, Львові та Одесі вона становить 6 056 гривень. Для інших обласних центрів передбачено 4 542 гривні, для населених пунктів поза обласними центрами — 3 028 гривень.

Якщо вартість оренди перевищує встановлений розмір компенсації, різницю орендар сплачує самостійно. У разі короткострокової оренди тривалістю менш як місяць сума компенсації нараховується пропорційно кількості днів проживання.

Як подати заяву

Заяву на отримання компенсації можна подати до підрозділу з питань ветеранів за місцем оренди житла або через центр надання адміністративних послуг — послуга №02606.

Документи дозволяється подавати особисто або поштою, у паперовій чи електронній формі.

