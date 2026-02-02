НАГС обнародовало отчет о количественном составе госслужащих за IV квартал 2025 года

Дашборд отображает основные показатели в разрезе категорий должностей, органов власти, регионов и гендерного состава.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало отчет о количественном составе государственных служащих за IV квартал 2025 года.

Информация внесена в интерактивный дашборд, который отображает основные показатели в разрезе категорий должностей и органов власти.

«НАГС обнародует данные КСДС в виде дашборда — информационной панели для мониторинга и аналитики. Это программное решение позволяет получать и анализировать статистические данные в реальном времени. Все эти данные можно отслеживать в динамике поквартально по различным категориям (пол, возраст, тип государственного органа и т. д.). Таким образом, пользователи могут отфильтровать информацию в соответствии с индивидуальными потребностями (запросами), сделать собственную выборку, вывести данные на экран в виде “живых” диаграмм, столбцов, графиков, которые можно сравнивать и анализировать. Статистические данные в дашборде обновляются ежеквартально», — добавили в НАГС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.