Чернобыльский отпуск — в ПФ разъяснили, кто имеет на него право

20:40, 2 февраля 2026
Дополнительный отпуск для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, является гарантированной государственной льготой.
Чернобыльский отпуск — в ПФ разъяснили, кто имеет на него право
Фото: kadrovik.isu.net.ua
Право на отпуска имеют граждане Украины, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица (ст. 2 Закона Украины от 15.11.1996 № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон об отпусках)). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Одним из видов отпусков являются другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством (п. 3 ч. 1 ст. 76 Кодекса законов о труде Украины; п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона об отпусках).

К таким относится и дополнительный отпуск пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы — чернобыльский отпуск. Право на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью 14 рабочих дней (16 календарных дней) в год гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, предоставляет Закон Украины от 28.02.1992 № 796-XII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (далее — Закон № 796).

Таким образом, дополнительный отпуск для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, является гарантированной государственной льготой, поэтому работодатель обязан обеспечить право работника на этот отпуск в течение календарного года.

Согласно статьям 20, 21 и 30 Закона № 796 право на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью 14 рабочих (16 календарных) дней в год имеют лица из числа пострадавших граждан, отнесенных к категориям 1 и 2, а также один из родителей ребенка, которому установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.

Кто относится к перечню лиц, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС и имеющих право на дополнительный отпуск:

  1. Лицо с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в отношении которых установлен причинно-следственный связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой; лица, заболевшие вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью — категория 1.
  2. Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые работали в зоне отчуждения:

с момента аварии до 1 июля 1986 года — независимо от количества рабочих дней;

с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года — не менее 5 календарных дней;

в 1987 году — не менее 14 календарных дней;

а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения (в том числе лица, которые на момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, после достижения ими совершеннолетия);

лица, которые постоянно проживали в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении — категория 2.

     3. Один из родителей ребенка, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, с инвалидностью, либо лицо, которое их заменяет.

ПФ обращает внимание, что чернобыльский отпуск не относится к виду ежегодных отпусков. Он установлен специальным законом для определенной категории граждан, поэтому предоставляется один раз в течение календарного года; за календарный год независимо от времени, отработанного работником на данном предприятии; сверх ежегодного отпуска (основного и дополнительного) в удобное для работника-чернобыльца время (п. 10 ч. 14 ст. 10 Закона об отпусках).

Чернобыльский отпуск обязательно включается в график отпусков на следующий год.

Для подтверждения своего статуса при оформлении дополнительного отпуска работник-чернобылец должен предоставить копию удостоверения пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы с соответствующей категорией (ч. 3 ст. 65 Закона № 796). На основании заявления и копии удостоверения работодатель по основному месту работы издает приказ о предоставлении работнику дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 16 календарных дней.

Отпускные за период дополнительного чернобыльского отпуска выплачивает работодатель, но не за счет собственных средств, а за счет средств государственного бюджета.

Непосредственное финансирование осуществляется через территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд отпуск

