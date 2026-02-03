Стало известно, когда начнут действовать новые подходы к классификации пластика.

Государственная таможенная служба сообщила, что с 2028 года в Украине начнут действовать новые подходы к классификации пластика для защиты окружающей среды.

В ведомстве отметили, что в действующей на сегодняшний день версии ГС 2022 года только отходы полимеров этилена (3915 10), стирола (3915 20) и винилхлорида (3915 30) были детализированы в рамках товарной позиции 3915 «Отходы, обрезки и лом пластмасс». Отходы других видов пластмасс, включая смеси полимеров, классифицируются в товарной подкатегории 3915 90. Для детализации других типов пластиковых отходов страны вводили подкатегории более низкого уровня, которые отличаются в разных юрисдикциях, что существенно усложняет сбор и анализ данных об их перемещении. В версии ГС 2028 года введена реструктуризация товарной позиции 3915 для детализации некоторых категорий пластиковых отходов, перемещение которых контролируется в соответствии с требованиями Базельской конвенции.

«Предложенная детализация позволит правительствам разрабатывать и эффективно проводить политику циркулярной экономики, направленную на стимулирование переработки пластика и контроль (ограничение или запрет) торговли материалами и продуктами, которые создают пластиковое загрязнение, мониторинг и регулирование торговли, улучшение прозрачности и прослеживаемости пластиковых изделий, пересекающих международные границы, содействие торговле альтернативными экологически более безопасными товарами (непластиковые заменители, переработанные/пригодные для переработки продукты, экологически безопасное управление товарами и услугами).

Для идентификации опасных пластиковых отходов (и смесей таких отходов) на основе критериев, согласованных с Базельской конвенцией, вводится новая товарная подкатегория 3915.40. Она будет включать пластиковые отходы, содержащие определенные вещества и обладающие опасными характеристиками, как указано в новой Примечании 2 к подкатегориям к Группе 39 ГС, отражающем Приложения I, III и VIII к Базельской конвенции. Это обеспечивает тарифную основу для таможенного оформления пластиковых отходов, на которые распространяется процедура предварительного обоснованного согласия (PIC), что соответствует отходам, охватываемым Базельской позицией A3210 (при соблюдении соответствующих условий)», — говорится в заявлении.

Пластиковые отходы, которые считаются неопасными и соответствуют Базельской позиции B3011 в новой версии ГС, подлежат классификации в следующих товарных подкатегориях при условии соблюдения требований к чистоте и составу, а именно:

Подкатегории 3915 51 – 3915 59 охватывают отходы, обрезки и лом пластмасс, состоящие только из одного негалогенированного полимера, практически без загрязнений, а также другие виды отходов.

Подкатегория 3915 62 охватывает производственные отходы, состоящие только из одного из фторированных полимеров, перечисленных в Базельской позиции B3011, при условии соответствия отходов необходимым требованиям чистоты. Другие пластиковые отходы, содержащие галогенированные полимеры, не подпадают под действие B3011.

Подкатегория 3915 91 охватывает смеси, состоящие только из полиэтилена, полипропилена и/или поли(этилентерефталата), практически без загрязнений, а также другие виды отходов.

Отходы, требующие особого рассмотрения, соответствуют Базельской позиции Y48 и подпадают под процедуру PIC, будут классифицироваться следующим образом:

в подкатегории 3915 61, если состоят только из полимеров винилхлорида;

в подкатегории 3915 69 — независимо от того, являются ли они смесью отходов или нет;

в остаточной подкатегории 3915 99 (здесь классифицируются только смеси отходов).

Повышая прослеживаемость некоторых пластиковых отходов в товарной номенклатуре ГС, ВМО стремится к согласованию подходов к их классификации странами, вовлеченными в их трансграничные перевозки.

В контексте содействия повышению экологической безопасности и прослеживаемости торговли полимерами в первичных формах и изделиями из полимерных материалов новая редакция ГС 2028 года предусматривает детализацию:

отдельных видов полимеров в первичных формах, представляющих экологический интерес: PBS (поли(бутиленсукцинат), PBT (поли(бутилентерефталат), PBAT (поли(бутиленадипат-ко-терефталат), PEF (поли(этиленфуран-2,5-дикарбоксилат) (подкатегории 3907 92–3907 95) и PHBV [поли(3-гидроксибутират-ко-3-гидроксивалерат)] (подкатегория 3913 21);

отдельных изделий из пенополистирола и поливинилхлорида (подкатегории 3923 11, 3924 21 и 3924 22);

некоторых видов растительных текстильных волокон («обработанные или необработанные, но не пряденые» либо «пакля и отходы») (подкатегории 5305 10 и 5305 90);

ватных палочек с пластиковыми держателями (подкатегория 5601 23);

готовых рыболовных сетей, других готовых сеток и сетей-полотен из шпагата, веревок или канатов из искусственных и синтетических волокон (товарная позиция 5608);

воздушных шариков (товарная подкатегория 9503 10);

сачков для ловли рыбы, сачков для бабочек и аналогичных изделий из синтетических и искусственных материалов (товарные подкатегории 9507 41 и 9507 49).

Для выделения отдельных товаров Группы 39 «Пластмассы и изделия из них» и Группы 65 «Головные уборы и их части» также будет введен термин «для одноразового использования», который определяется как «товары, которые обычно утилизируются или перерабатываются после однократного использования и не предназначены для многократного или длительного использования». Это касается следующих товаров:

одноразовые соломинки для питья (товарные подкатегории 3917 24 и 3917 34);

коробки, футляры, ящики и аналогичные изделия одноразового использования (товарные подкатегории 3923 11 и 3923 12);

одноразовые мешки и пакеты (подкатегории 3923 22 и 3923 23);

одноразовые бутыли, бутылки, фляги и аналогичные изделия (подкатегория 3923 31);

одноразовые пробки, крышки, колпачки и другие укупорочные средства (подкатегория 3923 51);

одноразовые «прочие изделия для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс» (подкатегория 3923 91);

одноразовая столовая и кухонная посуда (подкатегории 3924 21–29);

одноразовые перчатки, митенки и рукавицы (подкатегория 3926 21);

одноразовые головные уборы из пластмасс (подкатегория 6506 93).

«Эти изменения направлены на улучшение сбора таможенных данных по этим продуктам, оптимизацию понимания тенденций мировой торговли пластмассами, предотвращение незаконного перемещения опасных пластиковых отходов или загрязнителей и содействие торговле экологически безопасными товарами», — добавили в Государственной таможенной службе.

