Стало відомо, коли запрацюють нові підходи до класифікації пластику.

Фото: Reuters

Державна митна служба повідомила, що з 2028 року в Україні запрацюють нові підходи до класифікації пластику для захисту довкілля.

У відомстві зазначили, що у чинній на сьогоднішній день версії ГС 2022 року лише відходи полімерів етилену (3915 10), стиролу (3915 20) та вінілхлориду (3915 30) були деталізовані в межах товарної позиції 3915 «Відходи, обрізки та брухт пластмас». Відходи інших видів пластмас, включаючи суміші полімерів, класифікуються у товарній підпозиції 3915 90. Для деталізації інших типів пластикових відходів, країни запроваджували підпозиції нижчого рівня, які відрізняються в різних юрисдикціях, що суттєво ускладнює збір та аналіз даних про їх переміщення У версії ГС 2028 року запроваджено реструктуризацію товарної позиції 3915, для деталізації деяких категорії пластикових відходів, переміщення яких контролюється відповідно до вимог Базельської Конвенції.

«Запропонована деталізація дозволить урядам розробляти та ефективно проводити політику циркулярної економіки, спрямовану на стимулювання переробки пластику та контроль (обмеження або заборону) торгівлі матеріалами та продуктами, які створюють забруднення пластиком, моніторинг та регулювання торгівлі, покращення прозорості та простежуваності пластикових виробів, що перетинають міжнародні кордони, сприяння торгівлі альтернативними екологічно більш безпечними товарами (непластикові замінники, перероблені/придатні для переробки продукти, екологічно безпечне управління товарами та послугами);

Для ідентифікації небезпечних пластикових відходів (та сумішей таких відходів) на основі критеріїв, узгоджених з Базельською конвенцією, вводиться нова товарна підпозиція 3915.40. Вона включатиме пластикові відходи, що містять певні речовини та мають небезпечні характеристики, як зазначено в новій Примітці 2 до підпозицій до Групи 39 ГС, що відображає Додатки I, III та VIII до Базельської конвенції. Це забезпечує тарифну основу для митного оформлення пластикових відходів, на які поширюється процедура попередньої обґрунтованої згоди (PIC), що відповідає відходам, що охоплюються Базельською позицією A3210 (за умови дотримання відповідних)», - йдеться у заяві.

Пластикові відходи, які вважаються небезпечними та відповідають Базельській позиції B3011 у новій версії ГС підлягають класифікації у наступних товарних підпозиціях, за умови дотримання вимог щодо чистоти та складу, а саме:

Підпозиції 3915 51 – 3915 59 охоплюють відходи, обрізки та брухт пластмас, що складаються лише з одного негалогенованого полімеру, майже без забруднень, та інші види відходів.

Підпозиція 3915 62 охоплює виробничі відходи, що складаються лише з одного з фторованих полімерів, перелічених у Базельській позиції B3011, де відходи відповідають необхідним умовам чистоти. Інші пластикові відходи, що містять галогеновані полімери, не підпадають під дію B3011.

Підпозиція 3915 91 охоплює суміші, що складаються лише з поліетилену, поліпропілену та/або полі (етилентерефталату), майже без забруднень, та інші види відходів.

Відходи, що потребують особливого розгляду, відповідають Базельській позиції Y48 та підлягають процедурі PIC, будуть класифікуватись наступним чином:

- у підпозиції 3915 61, якщо складаються лише з полімерів вінілхлориду,

- у підпозиції 3915 69, незалежно від того, чи є це сумішшю відходів чи ні, та

- у залишковій підпозиції 3915 99 (тут класифікуються лише суміші відходів).

Підвищуючи простежуваність деяких пластикових відходів у товарній номенклатурі ГС, ВМО прагне узгодження підходів до їх класифікації країнами, залученими до їхніх транскордонних перевезень

В контексті сприяння більшій екологічній безпеці та простежуваності торгівлі полімерами у первинних формах та виробами з полімерних матеріалів, нова редакція ГС 2028 року передбачає деталізацію:

- певних видів полімерів у первинних формах, що становлять екологічний інтерес: (PBS (Полі(бутиленсукцинат), PBT( Полі(бутилентерефталат), PBAT (Полі(бутилен адипат-ко-терефталат), PEF (Полі(етиленфуран-2,5-дикарбоксилат) (підпозиції 3907 92–3907 95) та PHBV[Полі(3-гідроксибутират-ко-3-гідроксивалерат) (підпозиція 3913 21);

- окремих виробів з пінополістиролу та полівінілхлориду (підпозиції 3923 11, 3924 21 та 3924 22);

- деяких видів рослинних текстильних волокон («оброблені або необроблені, але непрядені», або «пачоси та відходи» (підпозиції 5305 10 та 5305 90);

- ватних паличок з пластиковими тримачами (підпозиція 5601 23);

- готових рибальських сіток, інших готових сітоки та сіток плетениз з шпагату, мотузок або канатів, зі штучних та синтетичних волокон (товарна позиція 5608);

- повітряних кульок (товарна підпозиція 9503 10);

- сачків для вилову риби, сачків для метеликів та аналогічних виробів з синтетичних та штучних матеріалів (товарні підпозиції 9507 41 та 9507 49).

Для виокремлення окремих товарів Групи 39 «Пластмаси та вироби з них» та Групи 65 «Головні убори та їх частини» також буде введено термін « для одноразового використання», що визначається як «товари, що зазвичай утилізуються або переробляються після одноразового використання та не призначені для багаторазового або тривалого використання». Це стосується таких товарів:

- одноразові соломинки для пиття (товарні підпозиції 3917 24 та 3917 34);

-коробки, футляри, ящики та аналогічні вироби одноразового використання (товарні підпозиції 3923 11 та 3923 12);

-одноразові мішки та пакети (підпозиції 3923 22 та 2923 23);

- одноразові бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби (підпозиція 3923 31);

- одноразові пробки, кришки, ковпачки та інші закриваючі засоби (підпозиція 3923 51);

- одноразові «інші вироби для транспортування або пакування товарів з пластмас» (підпозиція 3923 91);

- одноразовий столовий та кухонний посуд (підпозиції 3924 21 – 29);

- одноразові рукавички, мітенки та рукавиці (підпозиція 3926 21).

- одноразові головні убори з пластмас (підпозиція 6506 93).

«Ці зміни спрямовані на покращення збору митних даних стосовно цих продуктів, оптимізуючи розуміння тенденцій світової торгівлі пластмасами, запобігання нелегальному переміщенню небезпечних пластикових відходів або забруднювачів та сприяння торгівлі екологічно безпечними товарами», - додали у Державній митній службі.

