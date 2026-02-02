  1. В Украине

Зеленский уволил послов Украины: на Кубе — Костюк, в Африке — Пивоварова

21:57, 2 февраля 2026
Ирина Костюк потеряла должность посла в Кубе, а Юрий Пивоваров — в Сенегале, Либерии, Кот-д'Ивуаре, Гвинее и Гвинее-Бисау.
Президент Украины Владимир Зеленский указом №92/2026 уволил Ирину Костюк с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Куба.

Другим указом №93/2026 уволен Юрий Пивоваров с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сенегал, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Либерия, Республике Кот-д'Ивуар, Гвинейской Республике и Республике Гвинея-Бисау, где он исполнял обязанности по совместительству.

указ увольнение Владимир Зеленский

