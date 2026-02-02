Зеленський звільнив послів України: на Кубі — Костюк, в Африці — Пивоварова

Ірина Костюк втратила посаду посла в Кубі, а Юрій Пивоваров — у Сенегалі, Ліберії, Кот-д’Івуарі, Гвінеї та Гвінеї-Бісау.

Президент України Володимир Зеленський указом №92/2026 звільнив Ірину Костюк з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Куба.

Іншим указом №93/2026 звільнено Юрія Пивоварова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сенегал, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ліберія, Республіці Кот-д’Івуар, Гвінейській Республіці та Республіці Гвінея-Бісау, де він виконував обов’язки за сумісництвом.

