В сервисных центрах МВД изменили электронную запись – что нового с 3 февраля
С 3 февраля в сервисных центрах МВД введены изменения в работе электронной записи через терминалы. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.
При регистрации через терминал теперь отображается конкретное время приема, а также количество доступных записей на соответствующие услуги.
Онлайн-сервис и терминалы в территориальных сервисных центрах МВД работают в единой синхронизированной системе, поэтому информация о свободных записях актуальна и одинакова на всех платформах.
Запись через терминал, как и раньше, осуществляется день в день: посетитель выбирает свободное время и получает услугу в этот же день.
Актуальные данные о текущей дате и времени, номере регистрации посетителя и рабочих местах администраторов отображаются на информационных табло в сервисных центрах.
О дальнейших нововведениях в системе Э-записи в МВД обещают сообщать дополнительно.
