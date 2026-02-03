В сервисных центрах МВД изменили электронную запись – что нового с 3 февраля

С 3 февраля запись осуществляется на конкретный час.

С 3 февраля в сервисных центрах МВД введены изменения в работе электронной записи через терминалы. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

При регистрации через терминал теперь отображается конкретное время приема, а также количество доступных записей на соответствующие услуги.

Онлайн-сервис и терминалы в территориальных сервисных центрах МВД работают в единой синхронизированной системе, поэтому информация о свободных записях актуальна и одинакова на всех платформах.

Запись через терминал, как и раньше, осуществляется день в день: посетитель выбирает свободное время и получает услугу в этот же день.

Актуальные данные о текущей дате и времени, номере регистрации посетителя и рабочих местах администраторов отображаются на информационных табло в сервисных центрах.

О дальнейших нововведениях в системе Э-записи в МВД обещают сообщать дополнительно.

