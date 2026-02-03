У сервісних центрах МВС змінили електронний запис – що нового з 3 лютого
Із 3 лютого в сервісних центрах МВС запроваджено зміни в роботі електронного запису через термінали. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
Під час реєстрації через термінал тепер відображається конкретний час прийому, а також кількість доступних записів на відповідні послуги.
Онлайн-сервіс та термінали в територіальних сервісних центрах МВС працюють у єдиній синхронізованій системі, тож інформація про вільні записи є актуальною та однаковою на всіх платформах.
Запис через термінал, як і раніше, здійснюється день у день: відвідувач обирає вільну годину та отримує послугу цього ж дня.
Актуальні дані про поточну дату і час, номер реєстрації відвідувача та робочі місця адміністраторів відображаються на інформаційних табло в сервісних центрах.
Про подальші нововведення в системі Е-запису в МВС обіцяють повідомляти додатково.
