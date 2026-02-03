еВосстановление и Реестр убытков: что делать владельцам поврежденного жилья

Как получить компенсацию через еВосстановление.

В результате массированного ночного обстрела России пострадали или были уничтожены жилые дома в ряде регионов Украины.

Владельцы поврежденного или разрушенного жилья могут воспользоваться государственной программой еВосстановление. Для этого необходимо зафиксировать факт повреждения через приложение «Дия» или обратившись в ЦНАП, подать заявление и дождаться решения. По результатам рассмотрения заявители могут получить денежную компенсацию или жилищный сертификат на приобретение нового жилья.

Кроме того, пострадавшим рекомендуют подать заявления в международный Реестр убытков в Гааге.

Полный перечень категорий и подробную информацию о подаче заявлений можно найти на портале – здесь.

