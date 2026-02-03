  1. В Україні

єВідновлення та Реєстр збитків: що робити власникам пошкодженого житла

22:36, 3 лютого 2026
Як отримати компенсацію через єВідновлення.
Унаслідок масованого нічного обстрілу Росії постраждали або були знищені житлові будинки в низці регіонів України.

Власники пошкодженого або зруйнованого житла можуть скористатися державною програмою єВідновлення. Для цього необхідно зафіксувати факт пошкодження через застосунок «Дія» або звернувшись до ЦНАПу, подати заяву та дочекатися рішення. За результатами розгляду заявники можуть отримати грошову компенсацію або житловий сертифікат на придбання нового помешкання.

Крім того, постраждалим рекомендують подати заяви до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі.

Повний перелік категорій та детальну інформацію щодо подання заяв можна знайти на порталі – тут.

Україна війна нерухомість єВідновлення грошова допомога

