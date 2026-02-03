  1. В Украине

Украина ожидает реакцию США после массированной атаки РФ по энергетике — Зеленский

20:31, 3 февраля 2026
РФ ответила рекордным количеством баллистических ударов на дипломатическую инициативу Соединенных Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакцию США в ответ на российские удары по энергетике, в частности с применением баллистических ракет.

По словам Главы государства, именно американская сторона предлагала на период дипломатических усилий и холодной зимы прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Такая просьба, подчеркнул президент, звучала лично от президента США.

В то же время Россия, как отметил Зеленский, отреагировала на эту инициативу рекордным количеством баллистических ударов. Менее чем за четыре дня прошло с недели, в течение которой Россию просили воздержаться от атак. Это, по словам Президента, демонстрирует реальную цену любых российских обещаний.

«Они лгали и перед этой войной, и полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине, и сейчас — даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой — снова российский обман. Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира», — подчеркнул Президент.

