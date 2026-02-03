  1. В Україні

Україна очікує на реакцію США після масованої атаки РФ по енергетиці— Зеленський

20:31, 3 лютого 2026
РФ відповіла рекордною кількістю балістичних ударів на дипломатичну ініціативу Сполучених Штатів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію США у відповідь на російські удари по енергетиці, зокрема із застосуванням балістичних ракет.

За словами Глави держави, саме американська сторона пропонувала на період дипломатичних зусиль і холодної зими припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Таке прохання, наголосив президент, лунало особисто від президента США.

Водночас Росія, як зазначив Зеленський, відреагувала на цю ініціативу рекордною кількістю балістичних ударів. Менше ніж за чотири дні минуло з тижня, протягом якого Росію просили утриматися від атак. Це, за словами Президента, демонструє реальну ціну будь-яких російських обіцянок.

«Вони брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу», — наголосив Президент.

США президент Володимир Зеленський

