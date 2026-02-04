Гибель военнообязанного при побеге за границу – ГБР передало дело в суд

Пограничника обвиняют в превышении служебных полномочий при задержании на границе с Молдовой.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по делу о гибели военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области. Обвинительный акт направили в суд.

По данным следствия, в сентябре 2025 года пограничный наряд во время патрулирования заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и двигались в направлении Молдовы. На требования остановиться они не реагировали. Во время преследования один из пограничников открыл огонь в их сторону.

Впоследствии правоохранители обнаружили тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Погибшим оказался 23-летний житель Харьковской области. При нем были загранпаспорт и личные вещи.

Сейчас пограничник находится под стражей. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий по части третьей статьи 365 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

