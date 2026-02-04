  1. В Украине

Гибель военнообязанного при побеге за границу – ГБР передало дело в суд

19:01, 4 февраля 2026
Пограничника обвиняют в превышении служебных полномочий при задержании на границе с Молдовой.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по делу о гибели военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области. Обвинительный акт направили в суд.

По данным следствия, в сентябре 2025 года пограничный наряд во время патрулирования заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и двигались в направлении Молдовы. На требования остановиться они не реагировали. Во время преследования один из пограничников открыл огонь в их сторону.

Впоследствии правоохранители обнаружили тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Погибшим оказался 23-летний житель Харьковской области. При нем были загранпаспорт и личные вещи.

Сейчас пограничник находится под стражей. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий по части третьей статьи 365 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

суд убийство ГБР военнообязанный граница пересечение границы

