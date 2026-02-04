  1. В Україні

Загибель військовозобов’язаного під час втечі за кордон – ДБР передало справу до суду

19:01, 4 лютого 2026
Прикордонника обвинувачують у перевищенні службових повноважень під час затримання на кордоні з Молдовою.
Загибель військовозобов’язаного під час втечі за кордон – ДБР передало справу до суду
Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі щодо загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області. Обвинувальний акт скерували до суду.

За даними слідства, у вересні 2025 року прикордонний наряд під час патрулювання помітив двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та рухалися в напрямку Молдови. На вимоги зупинитися вони не реагували. Під час переслідування один із прикордонників відкрив вогонь у їхній бік.

Згодом правоохоронці виявили тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Загиблим виявився 23-річний житель Харківської області. При ньому були закордонний паспорт та особисті речі.

Наразі прикордонник перебуває під вартою. Йому інкримінують перевищення службових повноважень за частиною третьою статті 365 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

суд вбивство ДБР військовозобов'язаний кордон перетин кордону

