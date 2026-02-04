  1. В Украине

Льготная автогражданка для УБД и людей с инвалидностью – как получить возврат средств через Дию

19:55, 4 февраля 2026
Ветераны и люди с инвалидностью от войны могут вернуть средства за автогражданское страхование онлайн.
Обладатели статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны могут оформить возврат средств за автогражданское страхование через интернет. Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.

По условиям программы, 50% стоимости полиса компенсирует страховая компания, остальное покрывает государство. Таким образом, автогражданка становится бесплатной, а процесс получения компенсации максимально прост и быстр.

Кто может воспользоваться льготой:

  • Имеет удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении «Дія».
  • Договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы.
  • Объем двигателя авто — до 2500 см³ или электромобиля до 100 кВт.
  • Автомобиль используется для личных нужд, не для перевозок или такси.

Как оформить компенсацию:

  1. Обновить и открыть приложение «Дія».
  2. Перейти в Сервисы — Ветеран PRO.
  3. Выбрать «Компенсация автогражданки» и подтвердить льготный договор (подтянется автоматически).
  4. Указать Дія.Картку для зачисления средств.

