Льготная автогражданка для УБД и людей с инвалидностью – как получить возврат средств через Дию
19:55, 4 февраля 2026
Ветераны и люди с инвалидностью от войны могут вернуть средства за автогражданское страхование онлайн.
Обладатели статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны могут оформить возврат средств за автогражданское страхование через интернет. Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.
По условиям программы, 50% стоимости полиса компенсирует страховая компания, остальное покрывает государство. Таким образом, автогражданка становится бесплатной, а процесс получения компенсации максимально прост и быстр.
Кто может воспользоваться льготой:
- Имеет удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении «Дія».
- Договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы.
- Объем двигателя авто — до 2500 см³ или электромобиля до 100 кВт.
- Автомобиль используется для личных нужд, не для перевозок или такси.
Как оформить компенсацию:
- Обновить и открыть приложение «Дія».
- Перейти в Сервисы — Ветеран PRO.
- Выбрать «Компенсация автогражданки» и подтвердить льготный договор (подтянется автоматически).
- Указать Дія.Картку для зачисления средств.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.