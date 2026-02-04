Льготная автогражданка для УБД и людей с инвалидностью – как получить возврат средств через Дию

Ветераны и люди с инвалидностью от войны могут вернуть средства за автогражданское страхование онлайн.

Обладатели статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны могут оформить возврат средств за автогражданское страхование через интернет. Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.

По условиям программы, 50% стоимости полиса компенсирует страховая компания, остальное покрывает государство. Таким образом, автогражданка становится бесплатной, а процесс получения компенсации максимально прост и быстр.

Кто может воспользоваться льготой:

Имеет удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении «Дія».

Договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы.

Объем двигателя авто — до 2500 см³ или электромобиля до 100 кВт.

Автомобиль используется для личных нужд, не для перевозок или такси.

Как оформить компенсацию:

Обновить и открыть приложение «Дія». Перейти в Сервисы — Ветеран PRO. Выбрать «Компенсация автогражданки» и подтвердить льготный договор (подтянется автоматически). Указать Дія.Картку для зачисления средств.

