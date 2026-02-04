Пільгова автоцивілка для УБД і людей з інвалідністю – як отримати повернення коштів через Дію

Ветерани та люди з інвалідністю від війни можуть повернути кошти за автоцивільне страхування онлайн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Власники статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть оформити повернення коштів за автоцивільне страхування через інтернет. Про це повідомили у Чернігівському обласному ТЦК та СП.

За умовами програми, 50% вартості полісу компенсує страхова компанія, решту покриває держава. Таким чином автоцивілка стає безкоштовною, а процес отримання компенсації максимально простий та швидкий.

Хто може скористатися пільгою:

Має посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку «Дія».

Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.

Об’єм двигуна авто — до 2500 см³ або електромобіля до 100 кВт.

Автомобіль використовується для особистих потреб, не для перевезень чи таксі.

Як оформити компенсацію:

Оновити та відкрити застосунок «Дія». Перейти в Сервіси – Ветеран PRO. Обрати «Компенсація автоцивілки» та підтвердити пільговий договір (підтягнеться автоматично). Вказати Дія.Картку для зарахування коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.