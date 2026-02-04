  1. В Україні

Пільгова автоцивілка для УБД і людей з інвалідністю – як отримати повернення коштів через Дію

19:55, 4 лютого 2026
Ветерани та люди з інвалідністю від війни можуть повернути кошти за автоцивільне страхування онлайн.
Власники статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть оформити повернення коштів за автоцивільне страхування через інтернет. Про це повідомили у Чернігівському обласному ТЦК та СП.

За умовами програми, 50% вартості полісу компенсує страхова компанія, решту покриває держава. Таким чином автоцивілка стає безкоштовною, а процес отримання компенсації максимально простий та швидкий.

Хто може скористатися пільгою:

  • Має посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку «Дія».
  • Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.
  • Об’єм двигуна авто — до 2500 см³ або електромобіля до 100 кВт.
  • Автомобіль використовується для особистих потреб, не для перевезень чи таксі.

Як оформити компенсацію:

  1. Оновити та відкрити застосунок «Дія».
  2. Перейти в Сервіси – Ветеран PRO.
  3. Обрати «Компенсація автоцивілки» та підтвердити пільговий договір (підтягнеться автоматично).
  4. Вказати Дія.Картку для зарахування коштів.

компенсація Дія інвалідність УБД авто

Стрічка новин

